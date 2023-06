Uverifiserte bilder i sosiale medier viser røykskyer som skal være i området, og andre kilder melder om lyd av skudd og eksplosjoner.

Guvernøren i Voronezj bekrefter ifølge Reuters at russiske styrker «gjennomfører operasjoner» mot Wagner-soldater i området, men han bekrefter ikke at de angripes fra lufta.

– Som et ledd i antiterroroperasjonen i Voronezj-regionen utfører den russiske føderasjonens væpnede styrker nødvendige operasjoner, skriver Aleksandr Gusev vi sosiale medier.

Ifølge Gusev brenner det i en drivstofftank på et oljelager i Voronezj, men det er ikke kjent hva årsaken er. Over 100 brannmannskaper jobbet ifølge Gusev lørdag å få kontroll over brannen.

Det har også kommet meldinger om at et russisk transportfly har styrtet i Voronezj-området, men heller ikke dette er bekreftet.

Den russiske nettavisen Republic skriver på Twitter at det er snakk om et fly av typen AN-24 og at det kan ha blitt skutt ned.

Voronezj ligger drøyt 500 kilometer sør for Moskva, langs motorveien M4.

Tidligere lørdag ble det meldt om militærkolonner langs motorveien, og Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin har sagt at hans leiesoldater er på vei til Moskva.