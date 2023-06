Militærkolonne på motorvei mellom Moskva og Sør-Russland

Myndighetene sier på Telegram at situasjonen er under kontroll og at alle nødvendige tiltak er iverksatt for å sikre offentlig sikkerhet.

Videre oppfordres innbyggere til å unngå motorveien.

Guvernøren i Lipetsk-regionen sier rundt en time senere at M-4-motorveien er stengt for trafikk ved grensen til Voronezj, rundt 400 kilometer sør for Moskva.

Kolonnen er trolig på vei da Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin hevder at leiesoldatgruppen har krysset grensen til Russland og at de har skutt ned et russisk militærhelikopter i Rostov-regionen, lenger sør i Russland.