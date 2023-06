Amerikansk etterretning: Ingen direkte bevis for at covid-19 oppsto i Wuhan-laboratorium

Etterretningstjenestene bak rapporten sier at selv om det ble utført omfattende arbeid knyttet til koronavirus på instituttet for virologi i Wuhan, så er det ikke funnet direkte beviser for at en spesifikk hendelse kan ha stått bak utbruddet av covid-19.

Den fire sider lange rapporten, som ble offentliggjort fredag, sier at etterretningstjenestene fremdeles ikke kan utelukke muligheten for at viruset oppsto i et laboratorium, og at de ikke har klart å finne opprinnelsen til pandemien.

– Central Intelligence Agency (CIA) og en annen tjeneste er fortsatt ikke i stand til å fastslå den nøyaktige opprinnelsen til koronapandemien, da begge hypoteser setter lit til betydningsfulle antakelser eller blir utfordret av motstridende opplysninger, heter det i rapporten.

De to hypotesene går ut på at covid-19 oppsto i naturen og at viruset oppsto på et laboratorium.