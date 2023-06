Ordfører: Antiterrortiltak iverksatt i Moskva

– I forbindelse med den informasjonen som kommer inn i Moskva, blir det iverksatt antiterrortiltak for å styrke sikkerheten, sier ordfører Sergej Sobjanin i sosiale medier.

Sent fredag ble det av statlige russiske medier meldt at sikkerheten ble skjerpet ved myndighetsbygninger, transportanlegg og andre viktige deler av Moskva.

Natt til lørdag har sjef for leiesoldatgruppen Wagner hevdet at soldatene hans har krysset grensen fra Ukraina til Russland, og at de vil styrte landets militærledelse.