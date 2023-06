Kreml: Putin blir løpende orientert om Wagner-uroen

Oppdateringene kommer fra alle relevante sikkerhetstjenester, og omfatter blant annet tiltakene som blir satt i verk for å hindre forsøk på væpnet opprør, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Russlands sikkerhetstjeneste FSB har åpnet sak mot sjef for leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, og hevder han har oppfordret til væpnet angrep. Det skjedde etter at Prigozjin fredag lovet hevn for et påstått russisk angrep mot Wagner-soldater.

Putin har også blitt informert om den pågående saken mot Prigozjin av påtalemyndigheten, sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov.