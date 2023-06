Starbucks-ansatte varsler streik for retten til å vise fram pride-symboler

Fagforeningen hevder det er oppstått uenighet med ledelsen i selskapet om hva som skal vises på skjermene i kaffebarene. Men Starbucks avviser at de har satt ned foten for visninger av pride-symboler. I stedet beskylder ledelsen fagforeningen for å bruke desinformasjon som bevisst taktikk i forhandlinger om arbeidsforhold og kontrakter.

Fagforeningen Starbucks Workers United tvitret fredag at 3500 ansatte vil være i streik i løpet av neste uke. Streiken starter på kaffebaren i Seattle, som regnes som Starbucks flaggskip.

Ifølge fagforeningen har daglige ledere på Starbucks-kafeer rundt om i USA begrenset eller fjernet skjermer i forbindelse med de månedslange feiringene av LHBTQ+ personer – altså lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer. I noen tilfeller skal lokale ledere ha sagt at pride-skjermene kunne være et sikkerhetsproblem, med henvisning til andre kjeder der sinte kunder hadde veltet varer og oppført seg konfronterende mot ansatte.