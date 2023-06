President Volodymyr Zelenskyj har presset hardt på for medlemskap i forsvarsalliansen, men også han erkjenner at det er umulig å bli med i Nato så lange krigen fortsatt raser.

– Jeg forventer at de gir oss et klart og forståelig signal og en oppskrift for at vi kan bli medlem i Nato, sier Reznikov, ifølge det ukrainske militærets pressetjeneste.

Nato-landenes ledere møtes i Litauens hovedstad 11. og 12. juli. De er ikke enige om hvor raskt Ukraina kan bli medlem, og enkelte land er skeptiske til enhver handling som øker risikoen for at alliansen havner i krig med Russland.

