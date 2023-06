Hetebølgen vil ramme store deler av Sørvest-Spania denne helgen. Det er mulighet for over 38 grader flere steder, melder Canariavisen.

I Andévalo og Condado er det sendt ut gult farevarsel. Der kan det bli over 39 grader, viser varselet til Spanias statlige metrologiske institutt, Aemet. Fra lørdag kan det bli opptil 40 varmegrader i Campiña Sevillana og Campiña Cordobesa. Der er det sendt ut oransje varsel.

Fra lørdag utvides gulvarselet sørvest i Spania til å gjelde store deler av landsdelen.Spesielt ille skal det bli i Campiña Sevillana og Campiña Cordobesa, der det er sendt ut oransje varsel for opptil 40 varmegrader.

Forhåndsvarsel på Kanariøyene

Fra mandag av vil tempraturene stige på Kanariøyene også, skriver Canariavisen. På hele øygruppen kan temperaturene komme opp i over 30 grader. Lokalt kan det bli hele 36 grader.

Det er sendt ut forhåndsvarsel om økte tempraturer på Kanariøyene.

– Veldig høye temperaturer er ventet fra helga og frem til midten av neste uke, skriver Aemet på Twitter.

Varmere juli enn vanlig

Analyser fra klimavarsling.no og det europeiske senteret for mellomlange værmeldinger viser at juli vil etter all sannsynlighet bli varmere enn vanlig, både i Sør-Norge og i store deler av Europa, skriver Aftenposten.

Sommeren i Europa i 2022 var den varmeste siden systematiske målinger begynte. Den forrige rekorden var bare ett år gammel, og den ble slått med betydelig margin.