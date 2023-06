Intern FN-rapport: Israelske styrker drepte 42 palestinske barn i 2022

Den interne rapporten ble utarbeidet på vegne av FNs generalsekretær António Guterres, og har blitt lest av nyhetsbyrået DPA.

Guterres sier han er dypt bekymret ikke bare over antallet drepte og lemlestede barn, men også over antallet som er tatt i varetekt av israelske styrker. Han understreker imidlertid at antallet barn drept av israelske styrker har gått ned.

Antallet mindreårige som ble lemlestet i regionen i fjor var 524. 517 av dem var palestinere og 7 israelere, ifølge rapporten. FN har ikke satt de israelske styrkene på sin liste over organisasjoner som begår alvorlige lovbrudd mot barn i væpnet konflikt.

Sikkerhetssituasjonen i Israel og Palestina har lenge vært spent. Over 130 palestinere er drept i israelske angrep hittil i år, mens 24 mennesker er drept i palestinske angrep.