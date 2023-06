Gravid kvinne skutt av to år gammel sønn i USA

Politisjef David Smith bekreftet overfor lokale medier tirsdag at 31-åringen ringte nødnummeret på ettermiddagen 16. juni.

– Hun forklarte at hun var gravid i 33. uke, og at toåringen hennes ved et uhell akkurat hadde skutt henne i ryggen med et skytevåpen, sa Smith til den lokale ABC-kanalen News 5 Cleveland.

Politiet ankom raskt boligen i Norwalk i Ohio. Kvinnen ble sendt i all hast til sykehus. Fosteret ble operert ut gjennom hastekeisersnitt, men sto ikke til å redde, opplyser Smith.

31-åringen døde av skadene noen timer senere, tilføyer politisjefen.

Kvinnen var ved bevissthet da politiet rykket ut. Hun fortalte betjentene at sønnen hadde begynt å leke med et våpen som han fant mens hun holdt på med klesvasken. Våpenet skal toåringen ha funnet på soverommet, som vanligvis er låst.

Politiet fant ifølge Smith flere ladde skytevåpen i boligen. 33-åringens ektemann, som ikke var hjemme da hendelsen fant sted, bekrefter ifølge lokale medier at han er eieren av våpenet.

Skyteulykken er den siste i rekken av lignende hendelser i USA. Det er rundt 400 millioner våpen i landet, som har 330 millioner innbyggere.

I mars skjøt og drepte ei tre år gammel jente sin fire år gamle søster i Texas ved et uhell.

Smith oppfordrer våpeneiere til å ta forholdsregler og oppbevare våpnene på trygt vis.