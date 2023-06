Bare hver femte brexit-velger synes EU-utmeldingen har gått bra

En snau tredel – 30 prosent – av dem som stemte for brexit, synes det verken har gått bra eller dårlig, mens 29 prosent mener EU-utmeldingen har hatt en negativ økonomisk effekt for Storbritannia. 4005 voksne briter har svart på nettundersøkelsen til Public First, som ble gjennomført mellom 26. mai og 2. juni.

Av dem som er nå er misfornøyd etter å ha stemt for utmelding i 2016, sier 70 prosent at de mener det kunne gått bra, mens 18 prosent mener beslutningen om å forlate EU var nødt til å gå dårlig.

Nesten tre firedeler av de spurte brexit-tilhengerne vil slutte å snakke om brexit.

– Mange av dem mener brexit ikke har vært vellykket fordi politikerne har sviktet dem. Faren er at det kan undergrave troen på politikken og politikerne, sier Anand Menon. Han er direktør i UK in a Changing Europe, som har bestilt undersøkelsen.

Han legger til at det også er mange som stemte for utmelding, sier at det er for tidlig å komme med en endelig historisk dom.