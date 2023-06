Dansk høyesterett: Ikke straffbart å heise det amerikanske flagget

Saken har brukt fem år på sin ferd gjennom det danske rettsvesenet. Argumentet til påtalemyndigheten har vært at en kongelig resolusjon i 1833 og en forskrift fra 1915 gjør at det til et lovbrudd for privatpersoner å heise andre flagg på flaggstang enn det danske. Resolusjonen fra 1833 dreide seg i hovedsak om å bekjempe nasjonalisme som kunne føre til misnøye med eneveldet, mens det i 1915 dreide seg om å bevare dansk nøytralitet.

Nå har imidlertid dansk høyesterett kommet fram til at heising av det amerikanske flagget overhodet ikke er et brudd på den danske straffeloven, da det ikke er tilstrekkelig sammenheng mellom resolusjon, forskrift og straffelov til at handlingen kan være straffbar.

Mannen ble anmeldt da han heiste «Stars and Stripes» i sin flaggstang hjemme i Kolding. I 2021 ble han frifunnet av tingretten, men påtalemyndigheten anket saken til lagmannsretten. Der ble han dømt, men ikke straffet grunnet lang saksbehandlingstid. Mannen ville imidlertid frifinnes, og anket videre til høyesterett. Det fikk han altså betalt for.

– Etter høyesteretts oppfatning kan borgeres flagging med fremmede lands nasjonalflagg i dag i allmennhet ikke anses for en overtredelse av et forbud «til vern for statens forsvars- eller nøytralitetsforanstaltninger», skriver retten i dommen.