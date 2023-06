Kraftverket, som er det største kjernekraftverket i Europa, har vært under russisk okkupasjon siden begynnelsen av invasjonen i februar.

Zelenskyj hevder at ukrainsk etterretning har fått opplysninger om at Russland skal gjennomføre «et terrorangrep», og at informasjonen deles med alle internasjonale partnere.

Påstandene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Fra russisk hold hevdes det at påstanden er «nok en løgn». Denne påstanden er heller ikke bekreftet av uavhengige kilder.