Vladimir Saldo, den russisk-utnevnte guvernøren i Kherson, sier at broen har fått skader, og at trafikken er dirigert til en annen rute. Ifølge ham er det trolig brukt Storm Shadow-raketter, som Ukraina har fått fra Storbritannia

Det er ikke meldt om drepte eller sårede.

Den russisk-innsatte guvernøren på Krim, Sergej Aksjonov, sier at det blir gjort undersøkelser på stedet for å finne ut når brua igjen kan åpnes for trafikk.

Brua er kjent som «porten til Krim» og er en av en håndfull som knytter halvøya til det ukrainske fastlandet. De er alternativer til Perekop-neset, landtungen som knytter halvøya til Kherson.

En av russernes største suksesser så langt i krigen, har vært å erobre området langs vestkysten av Azovhavet til østbredden av elva Dnipro. Det har bidratt til at Krim-halvøya ikke lenger er avskåret fra andre russiskkontrollerte områder.

Dersom Ukraina lykkes med å gjenerobre deler av dette området, vil det også gi dem en fordel dersom de skal forsøke å gjenerobre Krim-halvøya eller i framtidige fredsforhandlinger.