Frykt for store skogbranner i Norden og Baltikum

I Sør-Europa er sommeren høysesong for omfattende og ødeleggende skogbranner. Men i år er faren like stor i nord. Fraværet av regn og økende temperaturer har ført til en farlig tørke som leder tankene tilbake til 2018, da spesielt Sverige ble herjet av store skogbranner.

Vi har allerede sett en rekke små skogbranner i Norge, Sverige, Danmark og Skottland. Ekspertene frykter at tilstanden kan bli mye verre dersom vi ikke får «betydelig» med regn i ukene som kommer. Så langt ser det dårlig ut med mye regn.

Sommertørke er et nytt fenomen

I de nordiske landene er sommeren vanligvis kald og våt sammenlignet med Sør-Europa.

– Tørke er et relativt nytt fenomen. Vanligvis har vi overskudd av vann i Nord-Europa og Skandinavia. Dermed har vi heller ikke den historiske kunnskapen om hvordan å håndtere tørke, sier Niclas Hjerdt til nyhetsbyrået Associated Press. Han leder hydrologisk avdeling i den svenske værvarslingen SMHI.

Ifølge SMHI fikk det sørlige Sverige veldig lite regn i mai og har så langt ikke opplevd en eneste regndråpe i juni. Det gjør at bakken er eksepsjonelt tørr. SMHI vurderer skogbrannfaren som «ekstrem» i den sørlige halvdelen av Sverige.

Varmt og tørt i seks uker

Etter er en over fire ukers uvanlig varm periode er det tørt langt ned i bakken over stort sett hele det sørlige Norge. Regnet som kom over Østlandet sist helg var ikke nok til å gjøre noe med den høye skogbrannfaren eller tørken i Norge.

Ifølge Meteorologisk institutt er det ikke utsikter for store nedbørsmengder over Sør-Norge i nær framtid. NRK/Yr varsler tvert imot om varmt og tørt vær i Sør-Norge i seks uker framover. Høytrykkene står i kø.

Går ut over avlingene

Både i Norge og de øvrige nordeuropeiske landene er det lagt ned strenge forbud mot å tenne bål.

Flere uker med rekordvarme i Sør-Norge og på Østlandet har ført til ekstrem skogbrannfare og trøbbel for landbruket. Bøndene flere steder begynner å se at årets avlinger kommer til å bli ødelagte eller i beste fall kraftig redusert.

– Det er en enorm tørke. Særlig i Viken, Innlandet, Rogaland, Agder og i Vestfold og Telemark. Situasjonen er alvorlig mange plasser, vi ser mange steder at matkornet er gått tapt allerede, sa landbruksminister Sandra Borch til NTB da hun denne uken møtte bondeorganisasjonene for å diskutere tiltak mot tørken.

Frykter et nytt 2018

Hennes danske kollega, Jacob Jensen, sier at tørken sterkt har påvirket jordbruksproduksjonen, og varsler en tiltaksplan.

Det svenske bondelaget uttaler at tørken. allerede har gått ut over gressproduksjonen og kan også påvirke kornproduksjonen.

– Uten snarlig regn vil det gå ut over innhøstingen, heter det i en uttalelse. Her viser de svenske bøndene til katastrofeåret 2018 da nesten hele kornavlingen gikk tapt til en kostnad av 10 milliarder svenske kroner. Det tilsvarer 9,9 milliarder norske kroner med dagens kurs.

Skjerper skogbrannberedskapen

Ifølge Meteorologisk institutt er det fram til mandag sendt ut hele 128 varsler om skogbrannfare hittil i år. Lørdag ble 14 helikoptre satt i brannberedskap i tillegg til det ene faste skogbrannhelikopteret.

Det finske meteorologiske institutt advarer mot tørt terreng og «høy risiko» for skogbranner over hele landet. I sørvest og på Åland vurderes skogbrannfaren som «veldig høy».

Ekspertene mener tørken kan settes i sammenheng med overgangen mellom de to værfenomenene La Nina og El Nino i Stillehavet. Denne overgangen endrer værmønsteret over hele kloden og fører ofte til tørre somre i Nord-Europa.

– Det er for tidlig å knytte det som skjer til klimaendringer. Men generelt bidrar et varmere klima til at skogen i Norden blir mer utsatt for skogbranner ettersom vi får lengre somre og kortere vintre, sier Niclas Hjerdt i SMHI.

Varmt i Finland

I Finland ventes temperaturen å stige til over 30 grader i tiden som kommer.

– Hetebølgen vil vare inn i neste uke og gå så langt nord som Lappland, sier meteorolog Tuomo Bergman ved det finske meteorologiske institutt.

Globalt var årets mai den nest varmeste som er registrert til nå ifølge European Commission’s Copernicus Climate Change Service. Mens Sør-Skandinavia, Baltikum og Vest-Russland opplevde en varmere og tørrere mai enn normalt, var det våtere enn normalt i Sør-Europa med unntak av Spania og Portugal.

Våren i Spania var den varmeste noen gang og den nest tørreste som er målt. Frankrike lider fortsatt under vannmangel fra fjorårets tørke.

– En alvorlig situasjon

Den svenske sivilforsvarsministeren Carl-Oskar Bohlin setter alle luftbårne brannvernenheter i full beredskap.

– Vi opplever en alvorlig situasjon. Den ligner veldig på opptakten til 2018 da vi opplevde de mest alvorlige skogbrannene i moderne historie, sier Carl-Oskar Bohlin.