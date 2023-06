Tysk politi vil ha en slutt på basseng-slagsmål

– Inngangskriteriene må være strengere. Og disse bør støttes av private sikkerhetsselskaper slik at reglene blir gjort klare fra man går inn, sier Jochen Kopelke i politiets fagforening til RND.

Hver sommer må politiet gripe inn i voldelige hendelser og masseslagsmål ved utebassenger over hele Tyskland, og denne sommeren ser ikke ut til å bli et unntak.

I forrige uke måtte Berlin-politiet troppe opp ved et basseng for andre gang på to uker, da en krangel eskalerte til et slagsmål mellom rundt 30 personer. Dagen før fikk en 24-åring lettere stikkskader etter et slagsmål med rundt 40 involverte i Mannheim.

Politiet mener at det må åpnes for at folk kan nektes adgang til bassengene over lengre tid, og at det blir lavere terskel for å gjøre dette.

– I tillegg bør videoovervåking føre til ytterligere avskrekking, sier Kopelke.