Ukraina anslår at miljøskadene etter demningsbruddet vil koste 1,5 milliarder dollar

Anslaget inkluderer ikke tapene for landbruket, infrastruktur, boliger og kostnadene ved å gjenoppbygge selve demningen, sier Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal onsdag.

Han understreker at tallet på 1,5 milliarder dollar, nesten 16 milliarder kroner, bare er et foreløpig estimat. Verdensbanken har anslått at de totale kostnadene for gjenoppbyggingen av Ukraina vil være på 411 milliarder dollar, men dette tallet tror Sjmyhal bare vil vokse, spesielt med tanke på ødeleggelsen av Kakhovka-demningen.

Demningskollapsen tidlig på morgenen 6. juni førte til oversvømmelse i store deler av Kherson-regionen. Tusenvis er tvunget på flukt, og det er frykt for miljøkatastrofe.

Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha sprengt demningen, som var under russisk kontroll da den ble ødelagt.