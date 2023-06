Amerikansk høyesterettsdommer skal ha blitt påspandert ferie av donorer

Det skriver den undersøkende nyhetssiden ProPublica onsdag.

I juli 2008 skal Alito ha fløyet til et laksefiskehotell i et isolert hjørne av Alaska med privatflyet til forretningsmannen Paul Singer. Singer har også donert store pengesummer til Det republikanske partiet, og et av hans kapitalfond har siden ført flere rettssaker for høyesterett. Alito har ikke erklært seg inhabil i disse sakene, skriver ProPublica.

Oppholdet på hotellet ble betalt av en annen velstående republikansk donor, Robin Arkley II. Mannen som sørget for å formidle kontakt mellom Alito og donorene skal ha vært Leonard Leo, som da var leder i den konservative organisasjonen Federalist Society, ifølge nettstedet.

Må sende inn årlige rapporter

Amerikanske høyesterettsdommere er ikke bundet til formelle regler om hva slags gaver de kan motta, i motsetning til dommere i lavere instanser. Men de er pålagt å sende inn årlige rapporter der de oppgir alle gaver de har mottatt.

Alito sier imidlertid i et intervju med Wall Street Journal at han ikke var forpliktet til å oppgi gaven fra Singer og Arkley.

– Så vidt jeg kan huske har jeg ikke snakket med herr Singer ved mer enn en håndfull anledninger. Alle disse, med unntak av small talk på fisketur for 15 år siden, dreide seg om korte og uformelle kommentarer ved større arrangementer. Vi har aldri snakket om hans forretninger eller saker i høyesterett, sier Alito.

Annen dommer også i trøbbel

Han påstår at han ble med på den omtalte flyturen i siste liten, for å fylle det siste setet på flyet.

Alito er imidlertid ikke første dommer som har havnet i trøbbel for sine etiske vurderinger i det siste. ProPublica har tidligere skrevet om den kontroversielle høyesterettsdommeren Clarence Thomas.

Gjennom flere tiår skal han ha blitt påspandert en rekke turer av en av republikanernes største donorer, Harlan Crow. Crow kjøpte også eiendom fra Thomas, og betalte skolepenger for en av dommerens nevøer, skriver nettstedet.