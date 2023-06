Tidligere i juni innledet de ukrainske styrkene en motoffensiv langs flere avsnitt av fronten øst og sør i landet. Russiske myndigheter har siden triumferende vist fram bilder av ødelagte ukrainske stridsvogner og personellkjøretøy og hevdet at offensiven har slått feil.

Russlands president Vladimir Putin kommenterte onsdag den ukrainske motoffensiven på russisk fjernsyn. Her hevdet han at det nå er en pause i offensiven og at Ukraina har lidd store tap sør i landet.

– Ukraina har allerede forstått at de ikke har noen sjanse, hevdet Putin, samtidig som han erkjente at landet fortsatt har «offensivt potensial».

– Taper terreng

Lederen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, beskylder imidlertid det russiske forsvarsdepartementet for ikke å fortelle sannheten. Han sier Russland nå taper terreng til de ukrainske styrkene.

– De villeder det russiske folket, sier Prigozjin i en lydmelding som er offentliggjort av hans talspersoner.

Flere landsbyer, blant dem Pjatykhatky, er tapt, sier Prigozjin. Han mener mangel på våpen og ammunisjon er årsaken også denne gangen. Også da Wagner-gruppen ledet an i de russiske angrepene på Bakhmut klaget Prigozjin på det samme.

– Store biter er blitt overgitt til fienden, fortsetter Wagner-sjefen, og føyer til at ukrainske styrker allerede har forsøkte å krysse elven Dnipro, som danner en naturlig barriere langs fronten.

– Alt dette blir holdt helt skjult for alle, fortsetter 62-åringen.

– En dag vil Russland våkne og oppdage at også Krim er blitt overgitt til Ukraina, sier han.

– Tregere enn ønsket

Ukrainske myndigheter har meldt om enkelte framskritt i offensiven, og i de første angrepene mot tungt befestede russiske stillinger skal åtte landsbyer og tettsteder ha blitt gjenerobret.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa nylig i et intervju med BBC at framgangen på slagmarken under motoffensiven går «tregere enn ønsket».

– Noen tror at dette er en Hollywood-film og venter resultater nå. Det er det ikke, sa Zelenskyj

– Det som står på spill, er folks liv, la han til.