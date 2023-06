Meldinger om knivstikking ved sykehus i London

En person er pågrepet ved Central Middlesex Hospital vest i London, opplyser politiet onsdag ettermiddag.

Londons ambulansetjeneste melder samtidig at to personer blir behandlet for skader «så langt», og at det er snakk om en pågående hendelse.

Tungt bevæpnet politi har rykket ut til sykehuset, og personer på stedet sier de har søkt tilflukt i «trygge rom», melder LBC på sin nettside.

Journalisten Amie Ferris-Rotman skriver at det er væpnet politi på stedet, og at det er snakk om en «større hendelse».

– Jeg hørte ingen skyting eller noe. Det var massevis av politi, og de er fortsatt her fordi hele sykehuset er blitt evakuert, og alle står utenfor, sier hun til LBC.

Radiokanalen melder at det muligens er snakk om en knivstikking.

– Vi er klar over en hendelse ved Central Middlesex Hospital i Brent. Væpnede politifolk er blant de som har rykket ut. En mann er pågrepet. Vi kommer med mer informasjon, skriver London-politiets avdeling i Brent på Twitter.