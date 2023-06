Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu sier at Vesten sammen fører en krig mot Russland. Samtidig sier president Vladimir Putin at landets nye interkontinentale ballistiske missil som kan bære mer enn ti atomstridshoder, snart vil være klart til bruk i strid. Foto: Vadim Savitskij / Det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP / NTB Foto: NTB