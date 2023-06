– Dette er for Ukrainas umiddelbare behov. Men la oss snakke om framtida. Jeg mener at EU har et spesielt ansvar, sa von der Leyen onsdag.

– Ukrainere forteller oss at når de ser for seg framtida, så ser de EU-flagget i byene sine. Og jeg er ikke i tvil om at Ukraina vil bli del av unionen vår, la hun til.

Von der Leyen talte under en internasjonal konferanse om gjenoppbyggingen av Ukraina. Den foregår i London og varer til torsdag.