OceanGate-ansatt advarte om sikkerhetsrisiko for Titanic-ubåt

David Lochridge var direktør for marine operasjoner ved selskapet OceanGate, som tilbyr turistturer til vraket av Titanic. Han ble saksøkt av selskapet i 2018 for å ha brutt en taushetserklæring, viser rettsdokumenter.

I et motsøksmål hevdet Lochridge at han hadde fått sparken av OceanGate i januar 2018 etter at han tok opp kritiske sikkerhetsproblemer rundt OceanGates «eksperimentelle og uprøvde design av Titan».

Titan er navnet på ubåten som siden søndag har vært savnet etter en tur til Titanic-vraket. Fem personer er om bord, og den amerikanske kystvakten anslo tirsdag kveld at de har rundt 40 timer med oksygen igjen.

– Kunne utsettes for fare

– Lochridge uttrykte først bekymringene over sikkerhets- og kvalitetskontrollspørsmål angående Titan til OceanGate-ledelsen muntlig. Dette ble ignorert, heter det i rettsdokumentet som altså nå er fem år gammelt.

Det var spesielt OceanGates manglende vilje til å utføre kritisk, ikke-destruktiv testing av den eksperimentelle utformingen av skroget som fikk Lochridge til å reagere, ifølge søksmålet. Han mente at passasjerene på Titan kunne bli utsatt for fare når ubåten nådde visse dyp.

I søksmålet sier Lochridge videre at visningsporten i den fremre delen av ubåten ble bygget for et trykk på 1300 meter, selv om OceanGate planla å ta passasjerer ned til 4000 meters dyp.

– OceanGate nektet å betale for at produsenten skulle bygge en utsiktsport som ville tåle den nødvendige dybden på 4000 meter, heter det videre.

Titanic ligger på havbunnen på rundt 3800 meters dyp.

– Fikk sparken

Lochridge oppfordret sterkt OceanGate til å leie inn et byrå for å inspirere og sertifisere Titan, heter det i dokumentet.

– I stedet for å imøtegå bekymringene hans eller gjennomføre korrigerende tiltak for å sørge for sikkerheten på Titan, eller bruke et innleid byrå for å inspisere Titan, gjorde OceanGate det stikk motsatte – de sparket Lochridge umiddelbart, står det i søksmålet.

Ifølge Insider og New Republic, som først skrev om søksmålet, inngikk partene et forlik i november 2018.

OceanGate-sjef Stockton Rush er ifølge CNN en av de fem personene om bord på savnede Titan.

Mistet kontakten

Overflateskipet som følger ubåten, mistet kontakten med den 6,7 meter lange farkosten søndag formiddag, rundt en time og tre kvarter etter at den startet et dykk ned til vraket av Titanic.

Det verdensberømte vraket ligger i Nord-Atlanteren, drøyt 600 kilometer øst for Newfoundland i Canada.

Dykket ned for å besøke vraket av Titanic tar normalt rundt åtte timer, inkludert oppstigning.

USAs kystvakt koordinerer et omfattende søk omtrent 1450 kilometer øst for Cape Cod i delstaten Massachusetts, mens den canadiske kystvakten har satt inn fly og skip i søket etter ubåten.