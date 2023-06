Nesten 500 mistenkte menneskehandlere pågrepet i Indonesia

Politiet forteller til AFP at myndighetene har reddet 1553 ofre for menneskehandel de siste to ukene, før de ble smuglet ut av landet.

Mellom 5. og 18. juni ble 494 personer pågrepet, og fem mistenkte menneskehandlere blir jaktet på, forteller Ahmad Ramadhan i politiet.

– I løpet av kort tid klarte vi å redde mange, men det er flere som allerede har forlatt Indonesia, sier Ramadhan.

Indonesia er et av landene i Sørøst-Asia som har flest av sine innbyggere i arbeid i andre land. Hundretusener forlater landet hvert år via uoffisielle ruter, og flere sjokkerende saker har løftet menneskehandel på agendaen i Indonesia de siste årene.