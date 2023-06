Uklart om Sunak er enig med Parlamentet om Boris Johnson

Hans kontor har ikke sagt noe den ene eller den andre veien, tross en rekke forespørsler, skriver avisa The Guardian.

– Statsministeren takker komiteen for deres grundige arbeid, og respekterer Underhusets avgjørelse i saken fullt ut. Han har gjort det klart at dette er en sak for Parlamentet, ikke regjeringen, er den offisielle kommentaren fra en talsperson.

Sunak var ikke selv til stede da rapporten ble godkjent med overveldende flertall i Underhuset, men flere av hans regjeringsmedlemmer var til stede og stemte for godkjenning. Offisielt skyldtes dette at han hadde andre ting på kalenderen.

– Jeg kommer ikke til å snakke om hvordan han kunne tenkes å ha stemt hvis han var til stede. Det er naturligvis definisjonen på et hypotetisk spørsmål, sier den samme talspersonen.

Avisa skriver at det spekuleres i at Sunak prøver å ri to hester: Han vil ikke opprøre Johnsons tilhengere i parlamentet, men heller ikke åpent støtte den svært upopulære eksstatsministeren.

Sunak selv var også i søkelyset for Partygate-skandalen som rapporten tar for seg – og ble bøtelagt av politiet sammen med Johnson for fester som fant sted under koronanedstengingene i 2020 og 2021.