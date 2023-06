Gjengmedlemmer får skylda for massakre i kvinnefengselet i Honduras

Over 20 av ofrene ble brent til døde, de øvrige ble enten knivstukket eller skutt av kvinnelige medlemmer av gjengen Barrio 18 i et fengsel i Tamara, rundt 50 kilometer nordvest for hovedstaden Tegucigalpa.

Antall drepte ble onsdag oppjustert fra 41 til 48.

Ifølge president Xiomara Castro fikk gjengmedlemmene bistand fra ansatte i fengselet da de tok seg inn på naboavdelingen og drepte alle de innsatte der.

Det er uklart hvordan skytevåpen og macheter ble smuglet inn i fengselet, men Castro lover å sette i verk «drastiske tiltak».

Advarsler

Ifølge nestlederen for fengselsvesenet i Honduras, Sandra Rodríguez Vargas, «fjernet» angriperne vaktene ved fengselsavdelingen der massakren fant sted. Ingen av vaktene ble skadd, og omstendighetene er derfor uklare.

Ifølge pårørende forelå det mange advarsler på forhånd. Johanna Paola Soriano Euceda mistet moren og søsteren, som var varetektsfengslet i en narkotikasak.

Søndag fortalte de henne hvordan medlemmer av Barrio 18 var helt ute av kontroll og terroriserte alle i fengselet.

Truet av Barrio 18

En annen kvinne, som av frykt for hevnaksjoner ønsker å være anonym, ventet onsdag utenfor fengselet i håp om at en 26 år gammel venninne hadde overlevd angrepet.

– Jeg besøkte henne søndag, og hun fortalte da at Barrio 18-medlemmer hadde truet med å drepe dem dersom de ikke overga en slektning, forteller hun.

Kriminelle gjenger krever ofte at ofre «overgir» venner eller slektninger, noe som innebærer at de får navn, adresse og beskrivelse av vedkommende slik at de deretter kan bortføres, ranes eller drepes.

Kriminelle styrer

Kriminelle gjenger som Barrio 18 styrer i realiteten hele fengselsavdelinger i Honduras.

Lederen for fengselsvesenet i landet, Julissa Villanueva, tror massakren var et resultat av at myndighetene nylig har «slått ned på organisert kriminalitet» bak murene.

– Vi kommer ikke til å gi oss, sa hun tirsdag kveld.

– Det handler om å hindre at det smugles narkotika og våpen inn i fengslene. Denne hendelsen viser at myndighetene ikke har lyktes med dette, sier menneskerettseksperten Joaquin Mejia.

Den verste katastrofen i et honduransk fengsel fant sted i Comayagua-fengselet i 2012 der 361 innsatte omkom i en brann, som kan ha blitt påsatt.