SLT, hvis navn står for Jordas opprør, anklages for å ha drevet voldelige protestkampanjer mot et reservoar for kunstig vanning nær Sainte-Soline vest i Frankrike.

– Man oppløser ikke en organisasjon på grunn av dens ideer, men fordi den er voldelig eller en fare for allmenn sikkerhet, sier regjeringens talsmann Olivier Véran.

SLT kaller det en «svært politisk og ekstremt bekymringsfull oppløsning». De sier landbruksindustrien og bøndenes fagforening FNSEA har gått hardt til verks for å kreve at president Emmanuel Macron gjennomfører tiltaket.

– Det skjer et nytteløst forsøk på å knuse termometeret, framfor å bry seg om temperaturen, heter det i en uttalelse.

Regjeringen mener at mange av dem som demonstrerte mot prosjektet i Sante-Soline var fredelige, men at «tusenvis kom ganske enkelt for å føre krig».

– Klimaspørsmålet rettferdiggjør ikke kasting av stein mot politiet, sier Veran.

Gruppa sto også bak demonstrasjoner mot en sandgruve, samt en demonstrasjon mot en ny jernbane mellom Lyon og Torino. Sistnevnte demonstrasjon ble stanset av myndighetene før den fant sted.