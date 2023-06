Buffett-sønn raser mot internasjonal respons etter demningskollaps

Howard Buffett, hvis far er en av verdens rikeste investorer, var i Kherson tirsdag for å bistå i utdelingen av nødhjelp.

– Det er skuffende, og vanskelig å forstå, for å være ærlig. Det er noen organisasjoner som er satt opp for å trå til når det oppstår nødssituasjoner. De gjør det verden over og har gjort det i årevis, sier Buffett.

Han mener disse organisasjonene ikke har trådt til i Kherson-regionen. Natt til 6. juni kollapset nemlig Kakhovka-demningen øst for byen, og det oppsto store oversvømmelser både i ukrainskkontrollerte og russiskokkuperte områder.

– Det er bare ikke særlig mye aktivitet her. Folk trenger det virkelig, det trengs mye hjelp her, sier Buffett.