Også utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) satte tirsdag kurs for den britiske hovedstaden. Der møter hun et stort spenn av representanter fra styresmakter, multilaterale organisasjoner, privat sektor og sivilt samfunn.

På gjenoppbyggingskonferansen, som er den andre i rekken, skal søkelyset rettes særlig mot næringslivet.

– Avgjørende

– Gjenoppbyggingen av Ukraina blir en enorm oppgave, der god koordinering og planlegging er avgjørende for å lykkes. Her vil det tette samarbeidet mellom ukrainske myndigheter og det internasjonale samfunnet stå sentralt. Privat sektor vil også spille en viktig rolle, sier Huitfeldt til NTB.

I forkant av konferansen har milliarder blitt langt på bordet.

Mandag ble det kjent at Danmark går med planer om sitt eget «Nansen-program». Ifølge Reuters vil Danmark kunngjøre at de vil gi ytterligere 21,9 milliarder danske kroner i militær støtte til Ukraina de neste fem årene. I mars opprettet Danmark et Ukraina-fond med 7 milliarder kroner som skal gå til både humanitære og militære behov.

I en pressemelding sier det danske forsvarsdepartementet at ambisjonen er å bli en av Ukrainas viktigste støttespillere.

Det norske Nansen-programmet innebærer støtte til Ukraina på 75 milliarder kroner over fem år.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra andre land på Nansen-programmet. Vi vil fortsette å dele vår erfaring med langsiktig støtte. Samtidig er det opp til hvert enkelt land å se på hvordan de ønsker å innrette sin støtte til Ukraina, sier Huitfeldt.

– Tar pusten fra en

Mandag kunngjorde FN at ett av deres neste mål er å støtte små og mellomstore bedrifter i Ukraina gjennom å gi oppstartstilskudd. Hvor mye det er snakk om, vil FN imidlertid ikke tallfeste.

Ukrainske anslag antyder at det er behov for rundt 750 milliarder dollar – drøyt 8.000 milliarder kroner – til gjenoppbyggingen.

– Størrelsesordenen kan ta pusten fra en, og den kommer til å øke, sa leder for FNs utviklingsprogram (UNDP) Achim Steiner på en pressekonferanse mandag.

Den snart halvannet år lange krigen har lagt ukrainske byer og landsbyer, infrastruktur, boliger, skoler og sykehus i grus. Samtidig er store områder blitt minelagt, noe som vanskeliggjør reparasjoner av infrastruktur som veier.

Midler til reparasjon

Verdensbanken lover på sin side å gi mer støtte til Ukraina til «akutte reparasjonsprosjekter» innenfor sektorer som transport, boliger og energi.

Bare til gjenoppbygging av boliger trengs det minst 800 millioner dollar, nesten 7 milliarder kroner, ifølge banken.

Til nå har Verdensbanken gitt om lag 21 milliarder dollar – rundt 225 milliarder kroner – til Ukraina.

– Krigen kommer til å vare lenge, så Ukrainas økonomi trenger en grunnleggende gjenoppliving selv om man ikke kommer i gang med en større gjenoppbygging ennå, sa Verdensbankens operasjonsdirektør Anna Bjerde på en pressekonferanse onsdag, skriver Reuters.

Verdensbanken anslår samtidig at gjenoppbyggingen av Ukraina vil koste minst 411 milliarder dollar. Det er godt under Ukrainas anslag.