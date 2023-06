BBC: Fransk eventyrer er på savnet ubåt

Kringkasteren skriver at Nargeolet tidligere har vært dykker for den franske marinen, og at han var med på den første ekspedisjonen til Titanic-vraket i 1987, to år etter at det ble funnet.

Det er normalt fem personer om bord i ubåten som nå er savnet. Dykket ned for å besøke vraket av Titanic tar normalt rundt åtte timer, inkludert oppstigning. Den savnede ubåten har oksygen nok om bord til opptil 96 timer.

Slepebåten som fulgte ubåten, mistet kontakten med den søndag formiddag, rundt tre kvarter etter at den startet dykket. Vraket av Titanic ligger på 3800 meters dyp i Nord-Atlanteren, drøyt 600 kilometer øst for Newfoundland i Canada.

Etter å ha lett uten stans siden søndag, går søket videre på dypere vann tirsdag, opplyser en tjenesteperson i den amerikanske marinen til CNN.

Se video: Ubåten ble styrt av Xbox-kontroll