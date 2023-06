Tsai er i dag nestleder i styret, men overtar toppjobben fra Daniel Zhang om tre måneder.

Zhang sier «tiden er inne» for at han gir seg i forbindelse med at firmaet skal skille ut den delen som driver med avanserte skytjenester. 51-åringen har vært administrerende direktør siden 2015, og høsten 2019 overtok han også jobben som styreleder etter Alibabas grunnlegger Jack Ma.