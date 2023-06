Brasil med storbeslag av haifinner på vei til Asia

Det er anslått at rundt 10.000 haier ble drept i forbindelse med den ulovlige forsendelsen, sier Brasils miljøverndirektorat. Ifølge dem er beslaget det største som er gjort på verdensbasis.

Haiene var av artene blåhai og kortfinnet makrellhai. Sistnevnte ble i mai innført på Brasils liste over truede arter.

Miljøverndirektoratet rettet seg mot to selskaper, men understreket at de også etterforsker andre i saken. Et av selskapene sto for 27,6 tonn av finnene, mens resten ble beslaglagt på flyplassen i São Paulo.

Haifiske er ulovlig i Brasil, men ifølge myndighetene brukte båtene tillatelser til å fiske andre arter som skalkeskjul for haifisket.