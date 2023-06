81 funnet druknet etter båtforliset utenfor Hellas

Tallet over omkomne ble mandag oppjustert fra 78 til 81 etter at ytterligere tre personer ble funnet døde i sjøen vest for halvøya Peloponnes.

Kun 104 er funnet i live. Opplysningene om hvor mange mennesker som var om bord, varierer fra 400 til 750. I verste fall kan 500 mennesker ha druknet.

Flere overlevende hevder nå at båten ble tauet av en annen båt like før den forliste.

De nye historiene reiser ytterligere tvil om måten den greske kystvakten opptrådte på i tidsrommet fra båten ble oppdaget til den kantret og sank flere timer senere.

Ord mot ord

Greske myndigheter har så langt insistert på at båten ikke på noe tidspunkt ble tauet, og at det kun ble festet en line til båten i en kort periode flere timer før den kantret.

Kystvakten er blitt kraftig kritisert for ikke å ha forsøkt å redde migrantene og flyktningene før båten kantret. Kystvakten sier på sin side at menneskene om bord nektet å ta imot hjelp, og at det ville vært for farlig å forsøke å evakuere hundrevis av motvillige passasjerer fra den overfylte metallbåten.

Hendelsesforløpet er ennå ikke klart, og FN har krevd en grundig granskning av forliset. Båten var på vei fra Libya til Italia og sank i internasjonalt farvann to timer etter midnatt natt til onsdag i forrige uke.

– Tauet av ukjent båt

En syrer med kurdisk bakgrunn fra byen Kobani, Ali Sheikhi, er blant dem som sier at båten ble tauet av en annen båt da den sank, men han vet ikke hvem som eide båten.

I et intervju med nyhetsbyrået AP sier han også at tråleren hadde vært fem dager på sjøen, og at forliset skjedde etter at båten fikk motorstopp.

Han forteller at han betalte 4.500 dollar for turen, og at de fikk beskjed om at de ikke skulle ta med seg verken mat eller noe annet fordi alt skulle være om bord.

Da de kom til båten, kastet smuglerne maten til dem som likevel hadde med seg noe, ifølge Sheikhi.

Drikkevannet om bord tok ifølge Sheikhi slutt etter halvannen dag, og noen av passasjerene begynte deretter å drikke sjøvann.

Betalte ekstra for å sitte på dekk

Sheikhi sier også at han og reisefølget hans først ble plassert under dekk, noe som viste seg å bli en dødsfelle for flere hundre mennesker, men at de fikk flytte opp på dekk etter at de betalte mer.

De overlevende er stort sett fra Syria, Egypt og Pakistan. Greske myndigheter har ennå ingen oversikt over hvor mange som var om bord, men flere hundre kom trolig fra Pakistan, og mange av dem fra Kashmir.

Slektninger og aktivister i Syria har opplyst til nyhetsbyrået AFP at minst 141 syrere var om bord. Kun 34 av dem overlevde.