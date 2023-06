Russland ville trolig drepe den tidligere russiske etterretningsoffiseren Aleksandr Potejev som oppholdt seg i USA. Det skriver New York Times som opplyser at informasjonen kommer fra boka «Spies: The Epic Intelligence War Between East and West» av Harvard-forskeren Calder Waltonsom som gis ut senere i juni.

Planene ble lagt etter at den tidligere SVR-offiseren hadde delt opplysninger om en russisk spiongruppe med USA, noe som førte til arrestasjoner av flere antatte russiske spioner i USA i 2010.

Rekrutterte forsker

Potejev flyktet bare dager før amerikanske myndigheter ved FBI arresterte den russiske spiongruppen som opererte i USA. Som følge av hendelsen ble den russiske offiseren dømt til 25 års fengsel in absentia i Russland i 2011.

Etter hvert ble det klart for russiske myndigheter at at den tidligere etterretningsoffiseren var i den amerikanske byen Miami i delstaten Florida. Ifølge New York Times rekrutterte russiske myndigheter den mexicanske forskeren Hector Alejandro Cabrera Fuentes i 2019 for å finne ut hvor i Miami Potejev oppholdt seg. På denne tiden levde Potejev under et beskyttelsesprogram i regi av amerikanske myndigheter som følge av informantstatusen.

Fuentes klarte til slutt å lokalisere Potejev, men klarte også å tiltrekke seg oppmerksomhet fra vakter ved eiendommen.

Se video: Putins manøver vekker oppsikt

Ble tatt

På vei ut av USA ble Fuentes arrestert. Han innrømte overfor amerikanske myndigheter at han hadde vært i kontakt med en russisk tjenestemann.

I 2020 rettet det amerikanske justisdepartementet anklager om å ha jobbet for en fremmed makt mot Fuentes.

«Den russiske tjenestemannen ga Fuentes en fysisk beskrivelse av kildens (Potejev, journ.anm.) kjøretøy, og ba Fuentes finne bilen, skaffe kildens registreringsnummer og notere ned den posisjonen til kildens kjøretøy», står det i en uttalelse fra det amerikanske justisdepartementet, ifølge Moscow Times.

Kunne blitt drept

Ifølge New York Times hadde Russlands president Vladimir Putin lenge hatt et ønske om å straffe Potejev som følge av avsløringen av de russiske spionene i USA.

Samme avis skriver at alarmklokkene ringte i den amerikanske etterretningstjenesten CIA da den tidligere russiske etterretningsoffiseren Sergej Skripal og hans datter trolig hadde blitt forgiftet i Storbritannia i 2018. CIA mente at også Potejev og andre russere som hadde hoppet av kunne bli ofre for samme behandling, nemlig forsøkt drept.

Ifølge britiske myndigheter ble Skripal og datteren sannsynligvis utsatt for et målrettet angrep med en nervegift. Både far og datter overlevde det som anses som et attentatforsøk.