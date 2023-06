Hos tenåringer øker risikoen for depressive symptomer med 130 prosent.

– Det er absolutt en sterk kobling. Det er mer enn dobbelt så høy risiko, sier stipendiat Therese Johansson ved Uppsala universitet om tallene.

Forskerne understreker imidlertid at p-piller fungerer bra for de fleste som bruker prevensjonsmiddelet. Risikoen for depresjon virker til å gjelde en mindre gruppe kvinner som er følsomme for hormonsvingninger, ifølge Johansson.

For kvinner over 20 år øker risikoen for depressive symptomer med 92 prosent, og risikoen for depresjon øker med 73 prosent.

Studien har bare undersøkt kombinasjons-p-piller, som både inneholder østrogen og gestagen. Studien baserer seg på data om over en kvart million kvinner.