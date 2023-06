Da Stoltenberg og Tysklands statsminister Olaf Scholz holdt pressekonferanse i Berlin mandag, ble Nato-sjefen spurt om han kunne tenke seg å fortsette i jobben fram til april neste år.

– Jeg har ingen planer om å søke om forlengelse. Jeg konsentrerer meg om jobben min. Mer har jeg ikke å si, lød svaret.

Det er uansett ikke snakk om å søke en forlengelse, men at medlemslandene kan be ham bli sittende et halvt år ekstra. USAs president Joe Biden skal ha spurt om Stoltenberg kunne tenke seg å bli i Brussel litt lenger enn planlagt.

På pressemøtet sa Stoltenberg også at alliansen vil bruke det kommende toppmøte i Vilnius i juli til å diskutere hvordan Ukraina kan komme nærmere et Nato-medlemskap. Foreløpig er det ikke aktuelt med en formell invitasjon til å bli medlem.

– Det viktigste nå er på sikre at Ukraina overlever som selvstendig nasjon. Derfor er jeg sikker på at Nato-landene på toppmøtet vil gi fortsatt støtte til Ukraina, sier generalsekretær Stoltenberg.