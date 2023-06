Burkina Faso hyller Malis oppfordring til FN

Det var fredag at Malis utenriksminister ba om en umiddelbar tilbaketrekking av FN-styrken Minusma fra landet. Minusma ble opprettet i 2013.

– Vi hyller denne modige avgjørelsen tatt av overgangsregjeringen i Mali, og gratulerer dem med å ha tatt dette valget. Avgjørelsen er i samsvar med den maliske statens strategi i kampen mot terrorisme og for å gjenopprette fred og sikkerhet i Sahel, heter det i en uttalelse fra regjeringen i Burkina Faso.

I likhet med Mali styres Burkina Faso av et militærregime som kom til makten gjennom et statskupp. Begge land har i lang tid kjempet mot jihadistiske opprørsgrupper.

Årsaken til at Mali vil ha Minusma ut av landet er at de blant annet anser dem for å bidra til det motsatte av fred og forsoning.