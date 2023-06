FN: Russland vil ikke gi tilgang til flomrammede områder

En kvinne får hjelp av ukrainske soldater til å komme seg ut av huset sitt i flomrammede Kherson 8. juni, to dager etter at den store Kakhovka-demningen brast. Søndag sier FN at Russland har avvist FNs forespørsel om å få tilgang til flomrammede områder i russiskkontrollerte områder. Foto: Jevhen Maloletka / AP / NTB Foto: NTB