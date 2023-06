Mick Jagger og samboeren selger Florida-boligen

Paret, som har en seks år gammel sønn, kjøpte huset i Lakewood Ranch, nær byen Bradenton på Floridas vestkyst, for litt over 1,9 millioner dollar, nær 20 millioner kroner etter dagens kurs, i oktober 2020. Nå er boligen til salgs med en listepris på 3,49 millioner dollar, om lag 36,75 millioner kroner.

– Du kan ikke alltid få det du ønsker, men dette huset er definitivt det du trenger, står det i innledningen på salgsannonsen, en referanse til Stones-låten «You can't always get what you want» fra 1969-albumet «Let it bleed».

Boligen har fire soverom og 5,5 bad. Eiendommen, som har oppvarmet saltvannsbasseng, er på 529 kvadratmeter og ble registrert i Hamricks navn da paret kjøpte den. Valget den gang falt på nettopp denne boligen fordi hennes familie bor i området.

Paret og deres sønn Deveraux har ikke mangel på bosteder etter salget. De eier boliger flere steder i verden, blant annet i New York City.

Jagger og Hamrick, en tidligere ballerina og koreograf ved American Ballet Theatre, har vært sammen siden 2014.

Jagger, som fyller 80 år i slutten av neste måned, har sju barn fra tidligere forhold.