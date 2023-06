På 1940- og 50-tallet testet USA en rekke atomvåpen i Stillehavet. Gjennom havstrømmer påvirker radioaktiv forurensing forholdene i Sør-Kina-havet, mener kinesiske forskere.

De kinesiske forskerne sier de har studert fenomenet i over et tiår og hevder de har funnet tilstrekkelig med bevis på at amerikansk testing atomvåpen rundt Marshalløyene i Stillehavet fortsatt bidrar til forurensing i Sør-Kina-havet, mer enn 5000 kilometer unna der testene foregikk.

Forskningen skal være en del av Kinas miljøvurdering av Sør-Kina-havet, skriver South China Morning Post.

Forskeren som har ledet studien, professor Peng Anguo ved Universitetet i Sør-Kina, sier det er avfall fra det radioaktive stoffet plutonium de har funnet betydelige mengder av, noe som kan påvirke både miljøet og helsen til mennesker i området.

Omstridt område

South China Morning Post skriver at det kan komme krav om økonomisk kompensasjon for kostnadene en radioaktiv opprydning i Sør-Kina-havet. Regningen vil da havne i hendene på amerikanske myndigheter, skriver Hong Kong-avisa.

En opprydning i området kan kreve at flere land rundt Sør-Kina-havet må samarbeide, noe som kan bli utfordrende.

Sør-Kina-havet har vært et omstridt område i flere år. Flere land, deriblant Kina, Vietnam og Filippinene krever eierskap på flere øyer i havet. I løpet av de siste årene har uenighetene om hvilket land som har krav på hvilke øyer ført til økt militær aktivitet i området.

Testing av atomvåpen

Mellom 1946 og 1958 gjennomførte USA 67 atomvåpentester i nærheten av Marshalløyene. Flere av øyene er fortsatt preget av radioaktiv forurensning, og mange av de som bodde på øyene i perioden endte opp med helseproblemer knyttet til radioaktivitet.

Siden 1959 har USA utbetalt kompensjoner for flere hundre millioner dollar til innbyggere på Marshalløyene.

Også Kina har testet atomvåpen. Fra 1960-tallet til utover 1980-tallet gjennomførte landet en rekke tester, men da hovedsakelig i Kina.