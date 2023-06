Mann drept av bjørn i Arizona

Offeret, en 66 år gammel mann, var på campingområdet da bjørnen gikk til angrep ved 8-tiden fredag morgen.

Andre som var på området, oppdaget at 66-åringen kjempet mot bjørnen. De ringte nødetatene for hjelp og forsøkte å jage bort bjørnen ved å lage lyder. Men bjørnen lot seg ikke forstyrre og dro offeret med seg over en strekning på nesten 70 meter. Deretter begynte bjørnen å spise mannen mens angrepet fortsatte.

En av gjestene på campingområdet grep da fatt i et våpen og skjøt og drepte bjørnen, opplyser politiet i Yavapai fylke overfor AZFamily.com.

Da politiet kom fram, var både 66-åringen og bjørnen død. Hendelsen skjedde i Groom Creek-området, om lag 160 kilometer nord for Phoenix. 66-åringen var på stedet for å bygge en hytte.

Svartbjørnen ble identifisert som en hannbjørn i alderen seks til ti år.

Politiet opplyser at det ikke er noen fare for publikum. De minner samtidig om at det er ulovlig å skyte eller jakte på bjørn, med mindre det foreligger en umiddelbar trussel. Forrige dødelige bjørneangrep i Arizona var i 2011.