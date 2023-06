Canadisk politi: Buss i dødsulykke hadde ikke forkjørsrett

Politiet har gjennomgått videoopptak som viser ulykken. Politiet har også innhentet opplysninger fra folk som passerte stedet.

Det de har fortalt, bekrefter det etterforskerne har sett på dashcam-videoen fra vogntoget, opplyste politioverbetjent Rob Lasson fredag.

– Denne videoen indikerer at bussen kom inn på veien der vogntoget hadde forkjørsrett. Vi vet ikke hvorfor bussen fortsatte, sier Lasson.

Politiet har ikke kunnet snakke med bussjåføren ennå. Han ligger fortsatt på sykehus. Føreren av vogntoget er utskrevet fra sykehuset.

Lasson sier at politiet ikke fordeler skyld på nåværende tidspunkt og at etterforskningen fortsetter. Han legger til at politiet også undersøker om vogntoget kan ha hatt mekaniske problemer.

Gruppen på 25 var på en dagstur fra småbyen Dauphin i provinsen Manitoba da ulykken skjedde ved en avkjøring nær byen Carberry på Trans-Canada Highway torsdag. Bussen skulle transportere dem til et kasino i Carberry.

Tilstanden var natt til lørdag norsk tid kritisk for seks av de ti overlevende. De fire øvrige er fortsatt på sykehus. Flesteparten av dem har hodeskader og beinbrudd.