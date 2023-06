Elleve bønder drept i jihadistangrep i Nigeria

Angriperne ankom landsbyen Kuwayangiya på motorsykler. Der omringet de elleve bønder som arbeidet på jordene, bandt hendene deres og skar over strupene, uttaler tre ledere i en anti-jihadistmilits til nyhetsbyrået AFP.

– De elleve bøndene ble slaktet og likene forlatt på jordene av Boko Haram-terroristene, sier militsleder Umar Ari.

Angriperne brukte ikke skytevåpen, trolig for å unngå at soldater og milits utstasjonert i landsbyen Molai like i nærheten skulle høre noe, forteller Ari.

Angrepet som militslederne fortalte om fredag, er det siste i en lang rekke. Boko Haram og rivaliserende IS har i økende grad slått til mot tømmerhoggere, gjetere, bønder, fiskere og metallskrapinnsamlere ved å anklage dem for å spionere og dele informasjon med hæren og lokale militsgrupper.