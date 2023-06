Sju soldater drept av landmine i Niger

Minen eksploderte natt til fredag, bare 400 meter unna en militær vaktpost i Chetimari Wangou, 25 kilometer fra byen Diffa i regionen ved samme navn. Det opplyste hæren i en uttalelse på statlig radio senere fredag.

To soldater overlevde hendelsen og ble sendt til sykehus.

Diffa-regionen ligger nær Tsjadsjøen, et grenseområde mellom Niger, Nigeria, Tsjad og Kamerun. Innsjø- og sumpområdet har vært åsted for jevnlige angrep utført av jihadister fra Boko Haram og IS.