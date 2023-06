Afrikanske ledere ber både Ukraina og Russland trappe ned

Ukraina sier de skjøt ned tolv russiske missiler over Kyiv, hvorav seks skal ha vært hypersoniske av typen Kinzjal og seks var kryssermissiler.

– Russiske raketter er et budskap til Afrika. Russland vil ha mer krig, ikke fred, skriver Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på Twitter.

Ifølge det ukrainske innenriksdepartementet ble minst seks mennesker såret. Kuleba omtaler rakettangrepet som det mest omfattende mot Kyiv på flere uker.

– Må få en løsning

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa sto i spissen for den afrikanske delegasjonen, som kom for å overtale president Volodymyr Zelenskyj til å delta i fredsforhandlinger og for å tilby afrikansk meglerhjelp.

– Denne krigen må få en løsning, og det bør forhandles fram fred. Vi mener det må bli nedtrapping på begge sider, sa Ramaphosa etter møtet med Zelenskyj.

Han sa også at den ukrainske presidenten hadde gitt dem en svært ærlig og ektefølt fortelling om det som skjer i Ukraina.

Også kornavtalen mellom Russland og Ukraina var et tema under møtet. Den sørger for at Ukraina kan eksportere korn og annen mat via Svartehavet, ikke minst til afrikanske land. Ifølge Ramaphosa ba han om at korn må kunne eksporteres fritt ut av Ukraina.

Invitert til fredstoppmøte

Zelenskyj sa på sin side at han har invitert de afrikanske lederne på et internasjonalt fredstoppmøte.

Men han avviste at tiden er inne for fredssamtaler med Russland.

– Å åpne for noen som helst form for forhandlinger med Russland nå, mens okkupanten er i vårt land, er det samme som å fryse krigen, å fryse alt: Smerte og lidelse, sa Zelenskyj da han deltok på en felles pressekonferanse med den afrikanske delegasjonen.

I sosiale medier skriver han at de diskuterte en måte å oppnå rettferdig fred på «uten russiske trusler og bedrag».

Med i delegasjonen er også statsoverhodene fra Senegal, Kongo-Brazzaville, Zambia og Komorene. Egypt er representert ved landets statsminister, mens Uganda har sendt en tidligere statsminister ettersom president Yoweri Museveni er koronasmittet.

De fleste afrikanske land har inntatt en nøytral holdning til krigen i Ukraina, blant annet ved at de ikke har villet fordømme den russiske invasjonen i FNs hovedforsamling.

Til Moskva

Lørdag reiser de videre til St. Petersburg for å møte Russlands president Vladimir Putin.

– Etter vår mening er det viktig å lytte meget nøye til hva begge landene har å si, og i morgen kommer vi til å lytte til president Putin, sier Ramaphosa.

Både Zelenskyj og Putin har vist vilje til å møte delegasjonen, selv om intensjonen om å framforhandle en våpenhvile framstår som et skudd i blinde. Også russiske myndigheter mener at det ikke ligger til rette for fredsforhandlinger nå.

Ramaphosa og de andre lederne ankom Kyiv med tog fra Polen.

Ifølge sørafrikanske medier ble Ramaphosas sikkerhetsvakter stanset på grensen til Polen fordi de manglet den riktige dokumentasjonen for våpnene de hadde med. Ramaphosa har derfor med seg færre vakter enn normalt.

Afrikanske land importerer store mengder korn og gjødsel fra Russland og Ukraina. Krigen har ført til både handelsblokader og skyhøye priser. Sør-Afrika har blitt anklaget for angivelige prorussiske holdninger og mistenkes for å sende våpen til Russland.