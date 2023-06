Liket er av en mann og ligger en meter under bakken og har langt, svart hår. Ifølge arkeologiprofessor Miguel Aguilar ble den begravd i et ritual som inneholdt kokablader og skjell fra havet, og den var også omringet av kokablader da den ble funnet. Mumien ble funnet på toppen av et gammelt, ødelagt U-formet leirtempel.

Ifølge en annen arkeologiprofessor, Pieter Van Dalen, er det typisk med tau som binder sammen de nederste delene av mumien. Dette var noe man ofte fant i seremonier i disse delene av Peru.

Foreløpig har man ikke testet mumien for å finne alderen. Aguilar sier det ble funnet gamle flueegg sammen med mumien, som gjør at de tror liket var ute i dagen i flere dager før det ble begravd. Funnet ble gjort i bydelen Rimac, som ligger like utenfor de eldste delene av Lima, ved en fotballbane. Mumier og andre

arkeologiske funn fra førkolumbisk tid blir ofte oppdaget i Lima, gjerne mens man graver ned gass- og vannledninger. Førkolumbisk tid er før Christofer Columbus seilte fra Europa til Amerika sent på 1400-tallet.

På 1990-tallet fant den lokale innbyggeren Hipolito Tica tre mumier under sin egen terrasse, og holdt tett om dem i et kvart århundre. Først i 2022 ble de gravd opp av arkeologer.

