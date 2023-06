Dermed fortsetter uhellsrekken for kongeparet, etter at kongen torsdag falt i København ved ankomst til det to dager lange statsbesøket.

Fallet skjedde etter at dronningen hadde holdt en tale på litteraturfestivalen LitteratureExchange i Aarhus. Hun skulle ned fra talerstolen og tråkket feil, men ble tatt imot slik at hun ikke gikk i bakken.

Det gikk et lite gisp gjennom salen, men man kunne raskt konstatere at det hadde gått fint.

– Det er besværlig med disse trappene, sa konferansieren i etterkant.

Deretter fortsatte programmet med forfattersamtale mellom Naja Marie Aidt og Linn Ullmann.

Kongeparet er på et todagers offisielt besøk i Danmark. Torsdag var de i København, og fredag er de i Aarhus.

Video: Her går kongen i bakken