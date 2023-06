På en pressekonferanse fredag ettermiddag ble Stoltenberg flere ganger spurt om det er aktuelt for ham å fortsette som Nato-sjef. Han svarte ikke direkte på spørsmålet, men viste til at han ikke selv har søkt en forlengelse.

– Jeg har ingenting mer å si om det. Jeg søker ikke en forlengelse av perioden som generalsekretær i Nato, sa Stoltenberg på pressekonferansen.

President Joe Biden skal imidlertid ha bedt Stoltenberg om å fortsette, melder flere medier.

Biden ba om forlengelse

Oppfordringen fra den amerikanske presidenten kom da Stoltenberg besøkte Washington D.C tidligere denne uken, skriver Dagens Næringsliv . Stoltenberg skal ennå ikke ha svart på Bidens forespørsel, skriver NRK.

Også torsdag fikk Stoltenberg spørsmål fra pressen om en mulig forlengelse. Da svarte han at det er opp til Nato-landene å bestemme over hans fremtid i alliansen.

Samme dag sa både Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius at de støtter en forlengelse for Stoltenberg dersom det blir aktuelt. Frederiksen har selv blitt trukket fram som en mulig kandidat for Nato-jobben, men har avvist at hun er aktuell.

Stoltenberg skulle vært ferdig i jobben i fjor, men takket ja til å forlenge med ett år etter press fra Nato-landene, blant annet som følge av krigen i Ukraina.

Våpenløfter til Ukraina

Natos forsvarsministre har denne uken vært samlet til et to dager langt møte på alliansens hovedkvarter i Brussel.

Ukraina har stått høyt på agendaen, og flere allierte kom i løpet av møtet med løfter om nye våpenleveranser.

USA, Storbritannia, Nederland og Danmark lovet å sende ytterligere luftvernutstyr til Ukraina, mens Danmark og Nederland har tatt initiativ til å begynne opplæringen av ukrainske jagerflypiloter på dansk jord.

Det ble også kjent at Norge og Danmark samarbeider om å donere 9.000 artillerigranater til Ukraina. I tillegg gir Norge 7.000 komplette granater, som allerede er sendt.

Tar atomvåpen-uttalelser på alvor

Forsvarsministrene har også forberedt Natos toppmøte i Vilnius i juli. Der vil Ukrainas Nato-søknad trolig bli et sentralt tema. Allerede i 2008 besluttet Natos toppmøte at Ukraina vil bli medlem, men i Nato-landene er det ulike meninger om prosessen videre

I mellomtiden jobber Nato med å opprette et eget Nato-Ukraina-råd, sa Stoltenberg på pressekonferansen fredag.

– Vår ambisjon er å ha det første møtet i Vilnius sammen med president Zelenskyj, sa han.

Stoltenberg fikk også spørsmål om uttalelsene fra president Aleksandr Lukasjenko om at Belarus har begynt å motta taktiske atomvåpen fra Russland.

– Jeg vil ikke gå i detaljer, men vi ser på det som alvorlig når Russland sier at de vil sende atomvåpen til Belarus, sa Nato-sjefen.

I mai undertegnet Russland og Belarus en avtale om å utplassere taktiske atomvåpen i Belarus.

– Vi vil følge nøye med, sa Stoltenberg.