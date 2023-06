Flammende lava strømmer nedover Mayon-vulkanen i den østlige provinsen Albay i et utbrudd som har pågått siden 8. juni. Mange skuelystne har tatt turen til vulkanen, som er kjent for sin perfekte kjegleform.

Utbruddet har til nå rammet over 38.000 personer som bor i nærheten av vulkanen, og over 20.000 har blitt plassert på 27 ulike evakueringssentre, ifølge landets myndigheter.

Varselet for utbruddet ligger på nivå 3, noe som vil si at vulkanen har et høyt aktivitetsnivå og at det fryktes at utbruddet kan ta seg opp de neste dagene eller ukene.

Lokale turistmyndigheter har laget en liste over steder der man trygt kan se vulkanen, spesielt om kvelden når lavastrømmen er mest synlig. Mayon har hatt over 50 utbrudd de siste 400 årene, og forrige gang var i 2018.