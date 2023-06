Tiltale tatt ut mot lekkasjemistenkt 21-åring i USA

21 år gamle Jack Douglas Teixeira er tiltalt på seks punkter for å ha tatt med seg og delt gradert informasjon knyttet til nasjonalt forsvar, står det i en uttalelse fra departementet.

Hvert enkelt av tiltalepunktene har en strafferamme på opptil ti års fengsel. I tillegg kan hvert tiltalepunkt medføre opptil tre års prøveløslatelse med tilsyn, og en bot på opptil 250.000 dollar, i overkant av 2,6 millioner norske kroner.

Teixeira ble pågrepet 13. april og siktet for å ha lekket graderte CIA- og Pentagon-dokumenter på nettet da han jobbet som IT-spesialist på en militærbase for U.S. Air Force National Guard (USANG), en reservestyrke knyttet til USAs luftforsvar.

Ifølge påtalemyndigheten fikk Teixeira tilgang til hundrevis av graderte dokumenter i februar 2022, og han begynte å dele dem i en gruppe på kommunikasjonsplattformen Discord i desember. De siste skal ha blitt lagt ut så sent som i mars i år.

De lekkede dokumentene besto av graderte opplysninger om blant annet Ukrainas militære kapasitet mot invaderende russiske styrker.

Lekkasjen omtales som den alvorligste i USA etter Wikileaks-lekkasjene i 2010.

Ifølge påtalemyndigheten har 21-åringen en historikk bak seg med voldstrusler, og påtalemyndigheten mener han brukte jobbdatamaskinen til å lese om masseskytinger.

Rettssaken er så langt ikke blitt berammet.